Японские инвестиции в малый бизнес в Азербайджане

В селе Синджан Огузского района состоялась встреча, на которой обсуждались перспективы развития и возможностей дополнительной государственной поддержки расположенному здесь табачному предприятию, которое воспользовалось помощью и услугами Агентства развития малого и среднего бизнеса (АРМСБ).

В ходе переговоров, в которых участвовали председатель Совета правления АРМСБ Орхан Мамедов, глава Исполнительной власти Огузского района Эйваз Гурбанов, заместитель директора ООО «Oğuz Aqro İndustry» Намик Алескеров и японский инвестор предприятия Мунечика Танио, были рассмотрены возможности расширения деятельности предприятия и сотрудничества.

Было отмечено, что проект воплощается в жизнь в рамках «Государственной программы по развитию табаководства в Азербайджанской Республике на 2017-2021-е годы». На предприятии осуществляется выращивание, уборка и сушка табака. Посевы табака расположены на территории в 210 га в Огузском, Габалинском и Товузском районах. Для сушки выращенной продукции из европейских стран импортированы 50 полностью автоматизированных камер.

В 2020 году на территориях этих хозяйств было собрано 2 тысячи тонн сырого табака, из которого будет произведено 800 тонн готовой продукции. Инвестор из Японии вложил в проект 2,2 млн долларов. Сейчас на предприятии на постоянной основе работают 150 человек, а в сезонное время количество работников достигает более 300.

АРМСБ обеспечило господдержку для зарубежного инвестора. Так, для организации предприятия в Огузском районе и расширения его деятельности АРМСБ оказало помощь в налаживании связей с государственными и частными структурами, а также в использовании механизмов господдержки предпринимательству.