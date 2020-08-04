Насколько оправдана критика предпринимателей? Чем им не угодила система предварительного информирования, по каким показателям накладываются штрафы и, наконец, что это за таинственное ООО Ramal Trans, которое упоминается почти в каждой критической публикации о таможенных органах? На эти и другие вопросы haqqin.az отвечает начальник Управления по связям с прессой и общественностью Госкомтаможни Натик Ахундов.

Несколько дней назад глава издательского дома «Ганун» Шахбаз Худуоглу и владелец сети книжных магазинов «Али и Нино» Нигяр Кочарли выступили с резкой критикой в адрес Государственного таможенного комитета. Предприниматели, в частности, обвиняют таможенные органы в создании искусственных преград при оформлении грузов, отсутствии прозрачности и коррупции. Особой критике подверглась система краткой таможенной декларации грузов, а также якобы завышенные штрафы за нарушение правил оформления грузов.

- С чем вы связываете появление критических постов Шахбаза Худуоглу и Нигяр Кочарли, и насколько они обоснованы?

- Реализуемые в последние годы по инициативе и под руководством президента Ильхама Алиева реформы в таможенной сфере сформировали более гибкую, современную таможенную службу, стимулирующую интенсивное развитие международной торговли и транзита и значительно упрощающую внешнеторговые операции. Действуя под девизом «от контроля к службе», таможенные органы регулярно внедряют новшества, обеспечивающие прозрачность своей деятельности и одновременно избавление от теневой экономики. Сегодня в таможенной системе осуществляется современная система учета, формирование принципа добровольного соблюдения всех таможенных правил импорта-экспорта грузов.

Именно благодаря кадровым и структурным реформам в таможенной системе, о которых регулярно информируется общественность, на таможенно-пропускных пунктах больше не наблюдаются очереди. После внедрения принципа «Зеленый коридор», которым пользуются свыше 600 субъектов предпринимательства, клиенты разгружают свои товары непосредственно на склады, не контактируя напрямую с сотрудниками таможни. В таком же порядке осуществляется и отправка грузов за границу.

Система «Э-очередь» тоже является одним из самых прогрессивных проектов, реализованных в регионе. Теперь граждане, выезжающие за рубеж на личных автомобилях, проходят таможенно-пропускные пункты без потери времени. Разумеется, упрощение перехода границы во многом стало возможным благодаря обновлению инфраструктуры, повышению профессиональных качеств сотрудников, применению современных технических средств контроля и реализации принципа управления рисками позволили упростить процедуру перехода границы. Таким образом, пропускная способность таможенно-пропускных пунктов увеличилась в три раза, что, безусловно, также является результатом инновативных реформ в таможенной сфере.

В то же время за последние два года таможенные органы обеспечили сбор и перечисление в бюджет государства дополнительно свыше двух миллиардов манатов, что стало результатом усиления финансового контроля и эффективной борьбы с теневой экономикой.

Кроме того, ведется постоянная борьба с наркотрафиком. Таможенные органы нашей страны за последние два года выявили и изъяли из незаконного оборота свыше трех тонн наркотических средств, большая часть из которых героин.

Особое внимание уделяется широкому применению информационных технологий в таможенной системе и результатам, достигнутым в этой сфере. Проекты, разработанные азербайджанскими специалистами, рекомендуются руководством Всемирной таможенной организации и других структур в качестве примера для развивающихся стран.

В целом, коренное преобразование в таможенной системе Азербайджана и достигнутые результаты высоко оцениваются Всемирной таможенной организацией, рядом международных структур, специалистами и официальными представителями развитых стран и способствуют повышению позиций Азербайджана в международных рейтингах.

Одним словом, таможенные органы руководствуются поручениями и рекомендациями главы государства и ставят своей основной целью создание более благоприятных условий для предпринимателей, обеспечение удовлетворенности клиентским обслуживанием и максимальную доступность оказываемых услуг. Деятельность, осуществляемая в этом направлении, приветствуется как международными экспертами, так и представителями государственного и частного бизнеса.

Вместе с тем, если в целом нововведения с одобрением воспринимаются обществом и представителями бизнеса, встречаются и недовольные, усмотревшие в деятельности таможенников недостатки и упущения. Естественно, как в любой работе, что-то иногда дает сбой, что-то может быть упущено, однако в любом случае оценка деятельности должна быть объективной и основываться на фактах. На мой взгляд, критические высказывания некоторых предпринимателей в соцсетях и развернувшиеся по этому поводу дискуссии далеки от принципов объективности и больше опираются на субъективные факторы. В частности, это касается краткой таможенной декларации.

К таким критическим высказываниям в социальных сетях относится, в частности, и сугубо личная оценка деятельности таможни Ш.Худуоглу и Н.Кочарли, которую тут же растиражировали некоторые СМИ. Мы с уважением и вниманием относимся ко всем замечаниям по поводу нашей работы, но в данном случае следует отметить, что утверждения авторов постов носят субъективный характер, а порой попросту не соответствуют действительности.

Так, Нигяр Кочарли утверждает, что в при прохождении таможенных процедур случаются искусственные преграды и задержки и что она потратила на оформление своего груза 5-6 дней. Однако расследование, проведённое с использованием Единой автоматизированной системы управления Госкомтаможни, доказало, что ее обвинения неправомерны. Выяснилось, что декларация на груз, прибывший на имя ООО Əli və Nino Yayım, была подана 11 февраля в 18:54, то есть за несколько минут до завершения рабочего дня. Оформление на ввоз товара поэтому начался на следующий день, а во второй половине дня 13 февраля уже был передан владельцу.

17 февраля это ООО представило еще одну декларацию, которая была оформлена на следующий день. При этом следует отметить, оба последовательно поступившие груза были так называемого смешанного вида, то есть в одном транспортном средстве находились отправления разных импортеров. В подобных случаях задержка, а точнее, более длительная процедура контроля оправданна и необходима.

Вообще время, за которое осуществляется контроль и оформление груза, напрямую зависит от его вида. Книги, которые прибыли на имя ООО Əli və Nino Yayım, являются, как известно, носителями информации, а в обязанности таможенных органов входит особый контроль печатной продукции, как то ознакомление с ее содержанием. Естественно, это занимает больше времени, чем при пропуске, скажем, стройматериалов. В противном случае в страну могут попасть публикации, противоречащие интересам государства. К примеру, искажающие принцип территориальной целостности Азербайджана. Представьте, что подобное случится, и к кому в таком случае в первую очередь будут предъявляться претензии. Естественно, к таможенникам – куда, мол, смотрели.

- В критике в адрес таможни нередко звучит название ООО Ramal Trans, - компании, которой все предприниматели якобы вынуждены платить деньги за оформление товара. Какое отношение это ООО имеет к таможенным органам и чем оно занимается?

- Для начала надо уточнить, что, согласно пункту 119.1 Таможенного кодекса Азербайджана, предприниматель, который привез груз на таможенную территорию, должен в предписанное таможенным органом время и по определенному им маршруту доставить его в указанное или согласованное место. Это места, которым присвоен статус зоны таможенного контроля, что регулируется пунктом 93.1 Таможенного кодекса Азербайджана. Подобные зоны находятся в ведении компаний, имеющих на этой территории склады для хранения грузов, где также соблюдаются требования законодательства к осуществлению таможенного контроля за товарами. Одной из таких компаний является и ООО Ramal Trans, месторасположение складов которого также обладает статусом зоны таможенного контроля.

Как сотрудник таможни повторю то, что неоднократно доводилось до внимания общественности: такие зоны, вкупе со стоянками грузового транспорта и складами, не входят в структуру Госкомтаможни. Да, там осуществляется таможенный контроль, но все дальнейшие услуги по перемещению и хранению грузов оказывает компания, и их стоимость согласовывается между владельцем складов и предпринимателем. Что касается утверждений, что транспортные средства принуждают отправлять на ту или иную стоянку, то это ни в коей мере не соответствует действительности. После завершения процедуры оформления груза он передается в распоряжение предпринимателя.

Как вы знаете, указом президента Азербайджана №427 от 21 декабря 2018 года были утверждены «Правила постоянного пользования пропускной системой «Зеленый коридор» участниками внешней торговли, а также приостановки, аннулирования и восстановления этого права». Согласно этим правилам, участники внешней торговли получают право электронного оформления товаров, и для этого не нужно отвозить груз в таможенные органы.

Особо хочется отметить, что право упрощенного оформления грузов получили 616 участников внешней торговли. За шесть месяцев этого года 35% всех импортных операций во внешнеторговом обороте пришлись на долю пользователей «Зеленого коридора».

И мы еще раз призываем предпринимателей, которые хотят выполнять импортно-экспортные операции в упрощенном режиме и воспользоваться преимуществами «Зеленого коридора», обратиться в Государственный таможенный комитет.

- В рамках реформ, проводимых в азербайджанской таможне, было внедрено такое новшество, как краткая таможенная декларация (КТД). Расскажите о принципе действия КТД и почему она стала объектом критики некоторых предпринимателей?

- Для обеспечения непрерывности цепочки снабжения в глобальной торговле сформирован и применяется принцип предварительного предоставления в таможенные органы информации о грузах.

Практика предварительного информирования в современном мире создает условия для применения методов рискового подхода в таможенном контроле и позволяет в ускоренном режиме доставлять грузы в пункты назначения и на склады участников внешней торговли.

В соответствии с Международной конвенцией «Об упрощении таможенных процедур» (Обновленная Киотская конвенция) и «Рамочными стандартами по безопасности и упрощению международной торговли» Всемирной таможенной организации, для обеспечения эффективности системы анализа рисков и был определен стандарт предварительного информирования. Согласно пунктам 82 и 92 Таможенного кодекса нашей страны, при выборе форм таможенного контроля используется система управления рисками, которая определена в пункте 100.2 этого кодекса.

Из-за того, что основным фактором для обеспечения эффективной деятельности системы управления рисков является предварительное предоставление информации о товарах и транспортных средствах, согласно 113 пункту Таможенного кодекса, перед тем как доставить товары на таможенную территорию, необходимо в электронной форме представить краткую таможенную декларацию. Исключением являются товары, привезенные не для коммерческих целей.

Непредоставление краткой таможенной декларации приводит к административной ответственности, но не является препятствием для таможенного оформления и пропуска товаров. То есть грузы, на которые нет КТД, также без проблем провозятся через границу.

Согласно утвержденным президентом Азербайджана «Правилам использования «Зеленого коридора» и других пропускных систем для перехода грузов и транспортных систем через границу», в краткой таможенной декларации должна быть указана необходимая информация для анализа рисков и правильного ведения таможенного контроля. Сама краткая таможенная декларация должна быть предоставлена минимум за час до того, как груз перейдет границу.

Не случайно предварительное предоставление КТД является одним из основных показателей при использовании пропускной системы «Зеленый коридор», и для того, чтобы воспользоваться преимуществами этой системы, необходимо в первую очередь соблюдать требования законодательства по предварительному информированию.

Применение принципа предварительного информирования давно и успешно используется странами Европейского Союза и Евразийского экономического союза, которые создали общую таможенную территорию. В соответствии со статьей 127 Таможенного кодекса Евросоюза, предварительная декларация (entry summary declaration) в обязательном порядке должна быть представлена на все товары, которые ввозят на территорию ЕС. В соответствии с этой статьей декларация о ввозе должна быть подана в определенный срок до того, как товар впервые поступит на территорию ЕС, и в тот таможенный орган, через которые этот товар попадет в ЕС. Этот документ должен содержать необходимую информацию для анализа рисков в целях безопасности и защиты.

Согласно статье 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, подача предварительной декларации также обязательна, и эта информация служит для оценки рисков и определения форм таможенного контроля до ввоза товаров на таможенную территорию.

Как видите, предоставление предварительной информации о товарах способствует раннему выявлению методов таможенного контроля, которые следует применить к тем или иным транспортным средствам, а также использования соответствующих упрощенных таможенных процедур и операций.

- Действительно ли за нарушение правил декларации грузов в Азербайджане более высокие штрафы, чем в соседних странах? Как и кто определяет размер штрафов?

- Назначение штрафов в административном порядке за нарушение таможенного законодательства происходит в соответствии с Кодексом об административных нарушениях Азербайджана. Штрафы за непредоставление краткой таможенной декларации на импорт регулируются статьей 485 данного кодекса.

Согласно статье 25 Кодекса об административных нарушениях Азербайджана, максимальный штраф в отношении физических лиц составляет 5 тысяч манатов, в отношении должностных лиц – 10 тысяч манатов, а юридических лиц – 50 тысяч манатов. В статье 485 кодекса предусмотрен штраф в отношении юридических лиц в размере 1,5 тысячи манатов, что составляет 3% от максимального размера административного штрафа.

Случается, нам приводят в пример соседнюю страну – Российскую Федерацию, утверждая, что там штрафы меньше. Хочу довести до вашего сведения, что, согласно статье 35 Кодекса об административных нарушениях России, максимальный штраф в отношении юридических лиц составляет 1 миллион рублей, а штраф за непредоставление краткой декларации – 50 тысяч рублей, что составляет 5% от максимального размера административного штрафа. Как видите, в Кодекса об административных нарушениях Азербайджана принцип справедливости не был нарушен.

Что касается размера штрафа, установленного кодексом, то, конечно, каждая статья утверждается Милли Меджлисом в качестве законодательного акта, утверждаемого Законом Азербайджанской Республики и исполняемого таможенными органами.

- Президент Ильхам Алиев в одном из своих последних выступлений высоко оценил деятельность таможенных органов и отметил результаты проведенных реформ. Какие работы по внедрению современных методов работы проводятся в настоящее время в ГТК и как они влияют на участников международной торговли?

- Все реализуемые в таможенной сфере меры в первую очередь направленны на упрощение процедур международной торговли, создание выгодной среды для бизнеса и увеличение транзитного потенциала Азербайджана.

С этой точки зрения хочу сообщить о некоторых новых инициативах. Согласно плану мероприятий на 2020 год рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана, ведутся работы по созданию Национального комитета по упрощению торговли. Такая структура будет способствовать организации и улучшению координации упрощения процедур торговли при импорте, экспорте и транзите товаров, эффективному управлению принципа национального «единого окна», унификации таможенно-пограничных процедур и документации, развитию межведомственного процесса интеграции и сотрудничества по всем этим вопросам, организации регулярного диалога между правительством и частным сектором, экономии времени и средств, оптимальному решению возникающих проблем, а также дальнейшему повышению рейтинга страны в мировой торговле (Doing Business, Global Competitiveness и т. д.).

Помимо этого, после изучения лучших мировых практик применения электронной системы «единого окна» началась соответствующая работа по применению системы «электронного окна» для участников внешней торговли. Применение системы «e-pəncərə» позволит осуществлять таможенное оформление товаров и транспортных средств, пересекающих государственную границу Азербайджанской Республики, в соответствии с современными требованиями и принципами упрощения процедур торговли. Предоставление соответствующих документов и информации участниками внешней торговли на единой платформе во время импортно-экспортных и транзитных операций будет способствовать устранению административных барьеров в сфере внешней торговли, увеличению товарооборота, обеспечению прозрачности, проведению всех торговых операций в электронном виде.

Одним из методов содействия торговле является система «Обязательные решения», которая будет в полной мере применяться после внесения соответствующих изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики. Такая система способствует доверию между таможней и бизнесом, подготовке надлежащего бизнес-плана для предпринимателей, обеспечению устойчивости и прозрачности в таможенных операциях, устранению повторных обращений в таможенную лабораторию, а также беспрепятственный и быстрый пропуск товаров. Все это играет важную роль в минимизации потерь времени и затрат.

Предпринимаются соответствующие меры и для подключения Азербайджана к Европейской системе обмена данными о транзите (New Computerised Transit System, NCTS). С этой целью 1 июня этого года при содействии Европейского Союза был запущен соответствующий проект поддержки Государственного таможенного комитета. Присоединение страны к транзитной системе создаст условия для предоставления альтернативных транзитных таможенных услуг бизнес-субъектам во время транспортных операций.

Кроме того, ведется работа по оцифровке других международных транзитных систем, участником которых мы являемся, а при поддержке Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (UNECE) был запущен проект eTIR.

Ведется также техническая подготовка к организации услуги Web Transit, которая предусматривает подачу таможенной декларации в таможенные органы в электронном виде до того, как товары и транспортные средства прибывают на таможенную территорию, для более эффективного их размещения на таможенной территории Азербайджанской Республики.