Премьер Болгарии заявил, что готов подать в отставку

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов продолжает консультации с коалиционными партнерами по возможным путям выхода из кризиса в связи с массовыми акциями протеста, которые 28-й день подряд продолжаются в стране, и рассматривает возможность своей отставки, сообщает ТАСС.

"Я готов покинуть пост в любое время, уже делал это и готов сделать снова, не хочу, чтобы из-за меня было напряжение. Я не Радев, чтобы радоваться, когда люди дерутся и когда блокируют улицы. Не опасаюсь служебного правительства, но не верю Радеву, не верю, что выборы будут честными. Продолжу разговоры с коалиционными партнерами, предложу вариант, при котором я уйду, а правительство продолжит свою работу", - сказал Борисов, выступая на внеочередном общенациональном собрании политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), лидером которой он является.

Премьер-министр заявил, что уже в среду намерен назвать дату своей отставки.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля. Протестующие требуют отставки правительства и главного прокурора Ивана Гешева. Кабмин, по их мнению, "погряз в коррупции" и за время своей работы не смог обеспечить благополучной жизни для граждан, а также достойной заработной платы, которая позволяла бы успешно работать в Болгарии, а не в других европейских странах.