Брошенный Мубаризом Мансимовым экипаж в Ливане чуть не погиб

Российские моряки брошенного в Ливане теплохода рассказали о взрыве в Бейруте. Капитан танкера «Капитан Нагдалиев» сообщил радиостанции «Говорит Москва», что сейчас всех членов экипажей судов, которые стоят у причала, вывели на берег.

«Был взрыв. Пароход немного покорёжило, швартовые порвались маленько. Внутри дверь вылетела. Но в общем всё хорошо, все живы-здоровы. Нас тут с пароходов всех повыгоняли, вообще со всех судов. Всех попросили покинуть борт, мы на причале сейчас ждём».

Танкер «Капитан Нагдалиев», который ходит под флагом Мальты, сейчас находится в порту Бейрута. Судно принадлежит компании арестованного олигарха Мубариза Мансимова Palmali Shipping & Agency, однако фирма бросила танкер вместе с экипажем. Об этом «Говорит Москва» рассказали в Международной федерации транспортных рабочих.

Взрыв в столице Ливана произошел накануне. По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4000 ранены. Разбор завалов продолжается. По данным силовых структур, взрыв прогремел в момент проведения сварочных работ на складе, где хранилось 2750 тонн аммиачной селитры.