Возобновляемая и альтернативная энергия: «Азерэнержи» не препятствует, наоборот…
Расширение использования альтернативных и возобновляемых источников энергии является одним из основных направлений энергетической стратегии, определенной президентом Ильхамом Алиевым. До последнего времени проекты в этой сфере, реализовывались за счет государственных инвестиций, теперь же и иностранные компании заинтересованы вкладывать инвестиции в сферу альтернативной энергетики в Азербайджане. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе «Азерэнержи».
Не так давно между правительством Азербайджана, саудовской компании ACWA Power и компанией из ОАЭ Masdar были подписаны соглашения на общую сумму в 400 миллионов долларов. Соглашение подразумевает строительство ветряных и солнечных электростанций. Ожидается, что интерес иностранных инвесторов этой сфере будет только расти.
Однако, некоторые эксперты и СМИ высказывают мысль о наличии проблем с подключением альтернативных и возобновляемых источников энергии к электрическим сетям. Утверждается, что эта проблема связана с акционерными обществами – монополистами.
Расследование проведенной haqqin.az вместе со специалистами в этой сфере установило, что никаких проблем с подключением альтернативных и возобновляемых источников энергии, принадлежащих негосударственному и частному сектору, к электросетям не существует. Напротив, и «Азерэнержи» и «Азеришиг» заинтересованы в этом. И на то, есть весомые причины.
Сегодня в Азербайджане существует около 20 электростанций, работающих на альтернативной и возобновляемой энергии. И все они напрямую подключены к электрической сети. Кроме того, есть такие станции, которые сами напрямую поставляют электроэнергию потребителям. В Азербайджане нет электростанций на альтернативной или возобновляемой энергии, которые бы испытывали проблему с подключением к энергосетям.
Другой вопрос в том, что большинство проектов по использованию альтернативных источников энергии в Азербайджане не оправдали себя. Кроме того, нет никаких нормативных актов, обязывающих покупать всю электроэнергию, произведенную негосударственными генерационными источниками, и передавать их в общую сеть.
Потому, что произведенная электроэнергия в конечном счете связана с близлежащей территорией и общим потреблением в стране. Как и во всех странах мира, в Азербайджане потребность в электроэнергии меняется в зависимости от зимнего и летнего сезона, а также времени суток.
Но несмотря на это, «Азерэнержи» само заинтересовано в увеличении альтернативных источников энергии и в настоящее время создает возобновляемые источники, включая и небольшие гидроэлектростанции.
В этой связи стоит отметить, что крупнейшая на Южном Кавказе ветряная электростанция «Яшма» мощностью в 50 мегаватт была построена в 2009 году. Однако, несмотря на это, она долгое время не работала. Именно после передачи ее в «Азеришиг» в 2017 году, она была реконструирована в течение 7 месяцев.
В настоящее время производство электроэнергии на ветряной станции «Ени Яшма» составляет более половины всего производства альтернативной и возобновляемой электроэнергии в Азербайджане. Значит, вне зависимости от того, государственным или негосударственным является объект генерации альтернативной энергии, «Азеришыг» и «Азерэнержи» заинтересованы в его развитии.
«Азерэнержи» также оказывает необходимую поддержку для создания иностранными инвесторами солнечных и ветряных электростанций мощностью в 420 мегаватт. «Азерэнержи» выполняет все обязательства в соответствии с распоряжением, подписанным главой государства.
Иными словами «Азерэнержи» заинтересовано в развитии в стране альтернативных возобновляемых источников электроэнергию. В условиях, когда в стране наблюдаются проблемы с водой, а потребность в электроэнергии ежегодно растет на 150-200 мегаватт создание зарубежным инвестором альтернативных источников электроэнергии напрямую важно для «Азерэнержи», которая ответственна за энергообеспечение в стране и экспорт электроэнергии за рубеж.