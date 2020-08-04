Возобновляемая и альтернативная энергия: «Азерэнержи» не препятствует, наоборот…

Расширение использования альтернативных и возобновляемых источников энергии является одним из основных направлений энергетической стратегии, определенной президентом Ильхамом Алиевым. До последнего времени проекты в этой сфере, реализовывались за счет государственных инвестиций, теперь же и иностранные компании заинтересованы вкладывать инвестиции в сферу альтернативной энергетики в Азербайджане. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе «Азерэнержи».

Не так давно между правительством Азербайджана, саудовской компании ACWA Power и компанией из ОАЭ Masdar были подписаны соглашения на общую сумму в 400 миллионов долларов. Соглашение подразумевает строительство ветряных и солнечных электростанций. Ожидается, что интерес иностранных инвесторов этой сфере будет только расти.

Однако, некоторые эксперты и СМИ высказывают мысль о наличии проблем с подключением альтернативных и возобновляемых источников энергии к электрическим сетям. Утверждается, что эта проблема связана с акционерными обществами – монополистами.

Расследование проведенной haqqin.az вместе со специалистами в этой сфере установило, что никаких проблем с подключением альтернативных и возобновляемых источников энергии, принадлежащих негосударственному и частному сектору, к электросетям не существует. Напротив, и «Азерэнержи» и «Азеришиг» заинтересованы в этом. И на то, есть весомые причины.

Сегодня в Азербайджане существует около 20 электростанций, работающих на альтернативной и возобновляемой энергии. И все они напрямую подключены к электрической сети. Кроме того, есть такие станции, которые сами напрямую поставляют электроэнергию потребителям. В Азербайджане нет электростанций на альтернативной или возобновляемой энергии, которые бы испытывали проблему с подключением к энергосетям.

Другой вопрос в том, что большинство проектов по использованию альтернативных источников энергии в Азербайджане не оправдали себя. Кроме того, нет никаких нормативных актов, обязывающих покупать всю электроэнергию, произведенную негосударственными генерационными источниками, и передавать их в общую сеть.

Потому, что произведенная электроэнергия в конечном счете связана с близлежащей территорией и общим потреблением в стране. Как и во всех странах мира, в Азербайджане потребность в электроэнергии меняется в зависимости от зимнего и летнего сезона, а также времени суток.