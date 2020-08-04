Кямран Алиев о раскрытии сотен преступлений

В первом полугодии 2020 года госорганами, осуществляющими оперативно-розыскную и следственную деятельность, было зарегистрировано 13 310 преступлений. 86,5% из них - преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие. 13,5% - тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщает haqqin.az, об этом, выступая сегодня на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ первой половины 2020 года, проведенных органами прокуратуры, сказал генпрокурор Кямран Алиев.

Кямран Алиев отметил, что совместно с органами внутренних дел обеспечено раскрытие 241 оставшегося нераскрытым преступления прошлых лет, обезврежены 103 преступные группировки.