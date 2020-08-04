Взрывы уничтожили почти все запасы зерна в Ливане

Взрывы в порту Бейрута нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности столицы Ливана, так как в результате них пострадали наполненные пшеницей зернохранилища, сообщает Associated Press.

Согласно инфоромации, около 85% имеющегося зерна хранилось в разрушенных при взрывах зернохранилищах. В результате взрывов содержимое хранилищ смешалось с мусором и землей.

По словам министра экономики и торговли Ливана Рауля Нехме, вся пшеница, хранившаяся на объектах в порту, заражена и не может быть использована. Но он отметил, что для насущных потребностей в Ливане пока достаточно пшеницы. Он также заявил, что страна теперь намерена импортировать больше зерна.