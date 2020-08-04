Медведев напомнил азербайджанской и армянской диаспорам об ответственности

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напомнил диаспорам об ответственности в связи со столкновениями выходцев из Армении и Азербайджана на территории РФ. Об этом он сказал в среду на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап", передает ТАСС.

"Когда это все (конфликт вокруг Нагорного Карабаха) превращается из иностранной проблемы во внутреннюю проблему РФ, вот эти диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность", - подчеркнул Медведев.