Новая карта PASHA Bank Miles&Smiles Visa Platinum со скидкой в 50%

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank представил на азербайджанском рынке новый карточный продукт линейки Miles&Smiles - PASHA Bank Miles&Smiles Visa Platinum. Более доступная для широкой аудитории милевая карта открывает для своего держателя современные возможности и преимущества, предлагаемые множеством партнёров банка как в Азербайджане, так и по всему миру.

Так, владельцы карты PASHA Bank Miles&Smiles Visa Platinum получают возможность осуществлять безналичные платежи в объектах торговли и услуг как в стране, так и за ее пределами, зарабатывая при каждой транзакции мили и получая возможность обменивать их на приобретение авиабилетов по более чем 300 направлениям по всему миру. Кроме этого, держатель карты получает возможность получить дополнительные мили при оплате картой в партнерской сети PASHA Bank, а используя карту Miles&Smiles при бронировании отелей, аренде автомобилей, совершении покупок клиенту также предоставляются скидки до 35%.

Особенностями карты Miles&Smiles Visa Platinum от PASHA Bank также являются возможность начисления владельцу карты «Приветственных милей» в качестве дополнительного бонуса, получения миль для совершения обмена на авиабилет или другие услуги авансом и многие другие услуги.

Кроме этого, в рамках бонусной программы Miles&Smiles от Turkish Airlines владельцы карты PASHA Bank Miles&Smiles Visa Platinum получат возможность воспользоваться услугой Чатбот консьерж, посетить VIP-Lounge залы ожидания в аэропортах по всему миру бесплатно два раза в год, услугой Fastline и прочими привилегиями.

Cрок действия составляет 3 года, срок действия миль составляет 3 года. Единовременная плата за выпуск карты составляет всего 100 AZN. Клиенты, заказавшие карту в период 5-15 августа 2020 года, смогут получить ее со скидкой 50%. Начинайте копить мили на следующее путешествие уже сейчас!

Ознакомиться со всеми преимуществами новой карты Miles&Smiles Visa Platinum и осуществить ее заказ можно, перейдя по адресу http://www.miles.pashabank.az/ или позвонив по телефонам *9123 и (012) 496 50 00.