Пограничники задержали Сафарова с 23 кг наркотиками
Очередная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проведена сотрудниками Государственной пограничной службы.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, 4 августа примерно в 02:00 пограннаряд погранзаставы «Горадиз» Пограничных войск Госпогранслужбы обратил внимание на подозрительное поведение водителя Hyundai (госномер 99-TF-671).
Было установлено, что водителем автомобиля является уроженец села Мехдили Джебраильского района Сафаров Хагани Айдын оглу (1989 г.р.). В ходе обыска при нем и в автомобиле были обнаружены наркотики и психотропные вещества общим весом 23 кг 600 г.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.