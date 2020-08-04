Грузия пресекла попытку транзита взрывчаток в Армению

Уже около двух недель грузинская сторона не позволяет пересечь границу грузам из России в Армению. Речь идет о взрывчатых веществах, используемых в промышленных целях, сообщает армянское издание «Аравот».

Согласно информации издания, несколько грузовых автомашин, груженных российской взрывчаткой, прошли все процедуры в Ларсе с российской стороны, однако грузинская сторона запрещает им пересекать грузинскую таможенную границу. По официальной информации, эти грузы предназначены для работ горнодобывающей компании «Геопромайнинг» и Агаракского медно-молибденового комбината.

Начальник отдела внешнеэкономических связей крупной российской компании «Промсинтез», занимающейся производством взрывчатых веществ, Анна Бадикова заявила, что их компания уже много лет поставляет продукцию в Армению и это первый раз, когда груз застрял на границе. «Мы направили письма правительству и таможне Грузии, но какого-либо ответа не получили. Нам не дают никаких объяснений, почему запрещена доставка груза в Армению. Причем такое происходит впервые», - сказала она, добавив, что на границе сейчас находится 46 тонн груза.

Директор ЗАО «Бекор», осуществляющего буровые и взрывные работы, Фред Назарян заявил, что эти взрывчатые вещества имеют двойное назначение, что означает, что они также имеют военное значение, но невоенные компании имеют все разрешения.

Фред Назарян предположил, что задержка груза может быть связана с вмешательством азербайджанской стороны после недавних военных действий на границе с Арменией.

В то же время пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сказала изданию, что они знают о проблеме: «Все необходимые шаги для решения проблемы уже предприняты».