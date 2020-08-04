Президент Ливана: страна столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом

В результате взрыва в Бейруте Ливан столкнулся с сильнейшим экономическим кризисом. Об этом заявил президент страны Мишель Аун, слова которого приводит телеканал Al Arabiya.

"Мы переживаем беспрецедентный экономический кризис", - сказал он, отметив, что тот, кто стоит за взрывом, понесет самое суровое наказание.

Президент призвал всех ливанцев к солидарности и взаимопомощи, чтобы "вместе преодолеть катастрофические последствия".

Ранее губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от 3 до 5 млрд долларов.