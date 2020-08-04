600 мест для больных коронавирусом в Олимпийских комплексах Баку

Находящиеся в распоряжении Министерства молодежи и спорта Апшеронский и Говсанский Олимпийские спорткомплексы переоборудованы в больницы модульного типа для больных COVID-19. Сегодня в них побывали министр Азад Рагимов и глава TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минспорта.

Работы по перепрофилированию спорткомплексов начались в начале июля. Для обеспечения больных кислородом от станции до палат проведены медицинские медные трубы, а внутри комплекса установлено современное распределительное оборудование.

Станции по производству кислорода мощностью 54 куб.метра приобретены в Турции.

Спорткомплексы поделены на несколько зон – для приема больных и их выписки, для безопасного входа и выхода медицинского персонала, для доставки в здания продуктов питания и других товаров. Созданы анбары для хранения лекарств, средств для дезинфекции и спецодежды, а также комнаты для врачей, посты для дежурных медсестер и другие важные помещения.

В трех залах и в фойе Абшеронского Олимпийского спорткомплекса при помощи перегородок построены палаты для 277 больных. Также выделено 10 коек для реанимационного отделения. Медицинский персонал будет проживать в отеле при комплексе, рассчитанном на 45 человек.

Два зала Олимпийского комплекса в Говсанах способны принять 280 больных коронавирусом. Реанимация тут также рассчитана на 10 человек.

Оба комплекса обеспечены бесперебойным энергоснабжением.