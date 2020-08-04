Итальянец в 96 лет с отличием окончил вуз и мечтает о дипломе магистра
Джузеппе Патерно стал самым старшим в Италии выпускником университета, пишет The Guardian. В возрасте 96 лет он получил степень бакалавра по философии в Университете Палермо.
Патерно рассказал, что начал мечтать об университетском образовании еще в 1930-е годы: «Но моя семья не могла платить за образование. У нас была очень большая и очень бедная семья».
В годы Второй мировой войны Патерно стал телеграфистом в итальянской армии. После войны пошел работать на железную дорогу. Однако от мечты об образовании не отказался: после работы ходил в вечернюю школу и в 31 год получил аттестат о среднем образовании.
А через 60 с лишним лет Патерно воплотил свою детскую мечту и получил университетское образование. В 2017 году он поступил на философский факультет Университета Палермо. «Я вставал в семь утра, чтобы учиться. Печатал работы на старой машинке. Днем отдыхал, а вечером снова учился», — вспоминает он.
Когда до диплома оставалось всего ничего, началась пандемия коронавируса. Университет перешел на дистанционное обучение, а Патерно пришлось осваивать новые средства коммуникации. Но он и с этим справился и в конце июля получил свой заветный диплом бакалавра, да еще и первой степени.
«Это был один из счастливейших дней во всей моей жизни», — заявил выпускник университета. Теперь Патерно задумался о дипломе магистра. «Моя мать прожила до ста лет. Если генетика на моей стороне, у меня есть еще четыре года», — заявил он.