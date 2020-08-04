Итальянец в 96 лет с отличием окончил вуз и мечтает о дипломе магистра

17:17

Джузеппе Патерно стал самым старшим в Италии выпускником университета, пишет The Guardian. В возрасте 96 лет он получил степень бакалавра по философии в Университете Палермо. Патерно рассказал, что начал мечтать об университетском образовании еще в 1930-е годы: «Но моя семья не могла платить за образование. У нас была очень большая и очень бедная семья».

В годы Второй мировой войны Патерно стал телеграфистом в итальянской армии. После войны пошел работать на железную дорогу. Однако от мечты об образовании не отказался: после работы ходил в вечернюю школу и в 31 год получил аттестат о среднем образовании. А через 60 с лишним лет Патерно воплотил свою детскую мечту и получил университетское образование. В 2017 году он поступил на философский факультет Университета Палермо. «Я вставал в семь утра, чтобы учиться. Печатал работы на старой машинке. Днем отдыхал, а вечером снова учился», — вспоминает он.