Швейцария отменяет обязательный карантин для прибывающих из Азербайджана
Швейцарские власти исключили Азербайджан из списка стран, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом, говорится в сообщении Федерального управления здравоохранения Швейцарии.
Согласно сообщению, с 8 августа отменяется требование прохождения обязательного 10-дневного карантина для прибывающих из Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и России пассажиров.
Ранее сообщалось, что Минздрав Беларуси также исключил Азербайджан из списка государств, жителям которых по приезде в страну требовался 14-дневный карантин.