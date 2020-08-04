В Армении ограничили вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов в общественном мультиплексе, сообщила пресс-служба главы государства.
Ограничения касаются и российских телеканалов, передает Интерфакс. Закон был принят парламентом 16 июля. Предусматривается, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только исключительно на основании межгосударственного договора.