Кямран Алиев о наказанных сотрудниках прокуратуры

Десять работников прокуратуры, допустившие нарушения закона в служебной деятельности, по итогам служебных проверок привлечены к дисциплинарной ответственности. Как сообщает haqqin.az, об этом, выступая сегодня на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ первой половины 2020 года, проведенных органами прокуратуры, сказал генпрокурор Кямран Алиев.

Кямран Алиев отметил, что трем из них объявлен выговор, одному – строгий выговор, пять человек отстранены от занимаемых должностей, один человек уволен из органов прокуратуры.