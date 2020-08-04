В результате случившегося погибли два человека, были ранены семь членов экипажа.

Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской компании Abou Merhi Group, затонул после мощного взрыва в порту столицы Ливана. Об этом в среду, 5 августа, сообщает телеканал OTV.

Владелец судна Марей Абу Мари в свою очередь уточнил, что судно было пришвартовано в порту Бейрута. Взрыв серьезно повредил его и, несмотря на попытки оперативно залатать течи в корпусе, в него начала поступать вода, и судно ушло на дно.

Согласно данным сервиса-трекера судов Marine Traffic, лайнер Orient Queen длиной 121 м и водоизмещением 7,4 тыс. т был построен в 1989 году и плавал под флагом Багамских Островов.

Последнее свое 21-дневное плавание из Саудовской Аравии в Ливан пассажирское судно завершило 27 июня и было пришвартовано в Бейруте.