Латинская Америка – мировой лидер по уровню смертности от COVID-19

На этой неделе страны Латинской Америки перегнали Европу по уровню смертности в результате заболевания коронавирусом: в этом регионе уже зарегистрировано 206 000 умерших – 30% от общего количества жертв COVID-19 на планете, сообщает Reuters.

В Бразилии, наиболее пострадавшей от пандемии, в настоящее время зарегистрировано 95 819 смертей. В следующей за ней Мексике умерло 48 869 человек.

Распространение коронавируса также ускорилось в Колумбии, Перу, Аргентине и Боливии.