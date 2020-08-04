В Армении на месяц продлят режим ЧП

Введенный в марте режим ЧП в Армении истекает 12 августа. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги. Введен обязательный масочный режим.

В Армении режим ЧП продлят еще на месяц. Об этом сказал на брифинге в среду вице-премьер, комендант на время режима ЧП Тигран Авинян, передает ТАСС.

Комендант отметил, что предстоят некоторые "изъятия" из режима. В частности, при продлении режима ЧП будет пересмотрен вопрос ограничения въезда на территорию Армении иностранных граждан, будут пересмотрены ограничения на экспорт товаров.

Авинян не исключил, что могут быть разрешены также массовые собрания и общественные мероприятия. В то же время многое зависит от тенденций борьбы с вирусом.

Также он отметил, что это станет последним продлением режима ЧП. После этого в парламенте будет обсужден вопрос изменения законов, введенных в условиях пандемии. 12 августа полностью будет подготовлен план действий на ближайшие недели. Авинян также обещает представить решения, связанные с проблемой трудовых мигрантов.