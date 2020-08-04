Богачи решили закупиться запасными домами

Больше четверти состоятельных людей в 44 странах мира решили закупиться запасными домами, а еще девять процентов планируют сменить страну проживания в течение ближайших 12 месяцев. Об этом говорится в материале компании Knight Frank.

Пандемия коронавируса заставила зажиточных людей пересмотреть привычные взгляды на жилье. Для многих дом стал основным местом для работы, занятий спортом, учебы, общения и отдыха. Две трети потенциальных покупателей недвижимости уверены, что будут работать из дома и после отмены карантина.

В основном новое жилье приобретают для улучшения жилищных условий семьи, доступа к более качественному здравоохранению, а также из-за потребности в доме и для отдыха под солнцем и для рабочих нужд. В идеальном доме также должны быть скоростной интернет и большой сад.

Наиболее популярными направлениями для покупки дома и переезда стали Великобритания (30 процентов), Испания (17 процентов) и Франция (9 процентов). Далее следуют Австралия, Канада, Швейцария и США. По данным компании, в этих странах хорошее качество жизни, политическая стабильность, надежная валюта и достойное образование. Из регионов особо популярны Прованс, Сен-Тропе (Франция), Тоскана (Италия) и Майорка (Испания).