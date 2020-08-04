В Баку мужчина ударил ножом двухлетнего сына и самого себя

50-летний житель Баку в ходе семейного конфликта нанес ножевые ранения своему двухлетнему сыну, после чего ударил ножом себя. Инцидент произошел в Сабаильском районе по адресу ул. Шахлара Велиева, 67.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, лишь благодаря своевременному вмешательству полиции трагедии удалось избежать. Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь и ребенку и мужчине.

В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК Азербайджана.