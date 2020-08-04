Семья Сулеймана Керимова возглавила российский рейтинг Forbes
Семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс", впервые заняла первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.
За день состояние семьи Керимова выросло на 1,7 млрд долларов США - до 24,8 млрд долларов.
Основу состояния семьи Керимова составляют акции "Полюса". Основным бенефициаром компании является сын Сулеймана Керимова Саид (76,84% акций). Весь пакет Саида Керимова в "Полюсе" сейчас оценивается в 25,6 млрд долларов.