Нателла Рустамова, автор haqqin.az 19:39

Если поспрашивать бакинцев, наверняка многие признаются, что, оказавшись в районе бульвара - по делам ли, по дороге с работы домой, - не пожалеют времени, чтобы сделать крюк и хоть немного пройтись вдоль кромки море. Но ключевое слов здесь, несомненно, «море», хотя на нашем бульваре очень даже есть что посмотреть и гостям показать. Тем не менее это все равно что выехать за город – водная гладь, скалы, корабли на горизонте, буйная зелень деревьев и кустарников местных пород и завозных, экзотических. В общем, природа. А собственно город для большинства бакинцев начинается с улицы Низами, которую иначе как Торговой (по старому наименованию) никто не называет. И здесь горожане не упускают возможности побывать что в будни, что в праздники. Именно сюда, в исторический центр азербайджанской столицы, обязательно приводят гостей из дальних и ближних стран.

Торговая и всеми любимая площадь Фонтанов - это не только кафешки и рестораны, роскошные магазины, переливающаяся иллюминация и ярмарки разнообразных яств по праздникам, это прежде всего тот самый неповторимый образ старого Баку, который являет собой сказочно прекрасные постройки позапрошлого века. В отличие от нынешней стандартизованной архитектуры, здесь не увидишь даже двух похожих зданий. Да что там зданий, окна, двери, балконы – все здесь уникальное. Как говорят бакинцы - единка! Торговая, параллельные и пересекающие ее улицы всегда были одним из самых красивых и популярных мест Баку, а с недавних пор они еще и заиграли новыми красками, раскрыли свою потаенную прелесть. Вот что значит талантливая, мастерская реставрация, на которую правительство страны сегодня не жалеет денег. И эффект поразительный – о Баку заговорили в мире не только как о городе нефти, как о втором, благодаря современной многоэтажности, Дубае, а как о городе-музее, сродни Парижу, Будапешту, Петербургу. Придете на Торговую после карантина, на минутку оторвитесь от витрин и внимательнее взгляните на роскошные особняки конца XIX – начала ХХ века. В целом этот стиль специалисты окрестили аrt nouveau, но ведь здесь и сугубая классика, и настоящий барокко, и элементы ампира. А уж такую готику, как в Баку, встретишь разве что в Германии.

Надо сказать, что Торговая и Площадь фонтанов, бывший Парапет, во все времена были привлекательны и, благодаря своему наицентральнейшему расположению, достаточно ухожены. А великолепие им придавали здания, спроектированные такими талантливейшими зодчими, как Фон дер Нонне, Кафар Гаджибабабеков, Иван Эдель, Казимир Скуревич. Ну а заказывавшие их нефтяные магнаты Нагиев, Асадуллаев, Мухтаров и другие не скупились, фантазию архитекторов приветствовали и получили в итоге поражающие воображение резиденции-дворцы. А вот примыкающие к центру менее широкие улицы, где строили те же архитекторы для тех же разбогатевших на волне нефтяного бума промышленников, хотя по своей историко-архитектурной значимости почти не уступают популярной Торговой, до последнего времени выглядели весьма непрезентабельно. Но сейчас всё разительно изменилось, и сегодня их неприглядными никак не назовешь. После масштабных работ по реставрации и благоустройству, которые были начаты всего два-три года назад и продолжаются до сих пор, улицы Гоголя, Ислама Сафарли, Башира Сафароглу теперь не узнать. Бесследно исчезли прокопченные стены, балконы с отвалившимися декоративными элементами, облупленные двери, узлы спутанных проводов. Все очищено, отмыто и отремонтировано, восстановлено практически до прежнего, вековой давности состояния.

На Башира Сафароглу я часто бываю. Изысканные вензеля, фигурные консоли балконов, массивные резные двери с изысканными медными ручками и раньше привлекали внимание, но все это было обшарпанным, облупленным, потускневшим, да и в целом улица выглядела заброшенной, словно на окраине провинциального городка. А сейчас, после реставрации, осуществленной по инициативе президента и первого вице-президента, не хочется оттуда уходить – заасфальтированные и даже кое-где, как встарь, замощенные проезжая часть и тротуары, стилизованные вазоны с цветами, а сами дома – как из сказки про Золушку: балконы с балюстрадами, сияющие яркой медью дверные ручки, поражающие своей замысловатостью шпили на крышах. И вся это красота воссоздана специалистами Bakı Abadlıq Xidməti. Особенно радует, что исчезли уродливые, хаотично натыканные рекламные баннеры, обезображивавшая даже самые монументальные памятники. Фасады, скульптуры на зданиях – все с десяток лет скрывала с глаз горожан эта вездесущая реклама, основательно повредив при этом своими грубыми креплениями старые стены. Но в последние годы, благодаря особому вниманию руководства страны, все постепенно стало исправляться, город, особенно его центр, возвращает себе практически первозданный вид. Вот так, воспоминания сами вновь привели на Сафарли – Фонарную… А все потому, что историческая часть «царского» Баку была так спланирована, что одни улицы опоясывают ее концентрическими окружностями, а другие расходятся от нее лучами. Пересечений и переходов между ними так много, что немудрено за разговором свернуть раньше или позже, чем нужно.

Вот после нескольких виртуальных поворотов и всплыла в памяти улица Ислама Сафарли, заложенная в самом начале XIX, то есть 200 лет назад, и обладающая множеством архитектурных диковинок. Так отчего бы не побывать здесь еще раз, тем более что именно эта улица обновилась практически полностью? Вон там бывшая библиотека имени Сабира, между прочим, одна из первых в Баку, и это здание из красного кирпича такое броское и необычное, что любоваться им никогда не надоест. Отреставрировали его капитально, от подвала до крыши. Правда, этот исторический дом был в лучшем состоянии, чем другие, но к архивным материалам, старым фотографиям все равно пришлось обращаться. А чуть дальше еще один культурно-исторический памятник – удивительное по своей выразительности и архитектурному совершенству здание. Это так называемый дом Меликова. Сейчас это имя по известным причинам почти не упоминается, как и многочисленные постройки этого богатейшего бакинского промышленника. Но и это наша история, не говоря уже о том, что все меликовские здания достаточно интересны и своеобразны. Дом на Фонарной – Сафарли был предназначался для сына Меликова. Как пишет в одной из своих работ наш знаменитый архитектор академик Шамиль Фатуллаев-Фигаров, это первое здание, построенное в Баку в готическом стиле немецкого варианта, а также первый проект Иосифа Гославского в азербайджанской столице. Воплощение оригинального проекта было завершено в 1987 году.