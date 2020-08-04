В Баку накрыли еще один подпольный ресторан

В Баку выявлен нарушивший правила карантинного режима ресторан.

В полицию поступила информация о том, что ресторан 40 pillə, находящийся на проспекте Наримана Нариманова в Сабаильском районе, функционирует вопреки карантинным требованиям.

На основании полученной информации сотрудники Сабаильского районного управления полиции и 9-го отдела полиции отправились в указанный ресторан. В этот момент в ресторане находились 8 посетителей. Один из них попытался сбежать с объекта общественного питания, но был задержан.

Материалы, собранные в отношении владельца ресторана, отправлены в суд, а посетители оштрафованы в административном порядке.