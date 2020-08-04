Дуров отказался продавать Telegram

Предприниматель и разработчик Павел Дуров заявил, что не собирается никому продавать мессенджер Telegram — ни полностью, ни частично. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы не собираемся предавать наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией», — сказал Дуров.

Он добавил, что ему неоднократно поступали такие предложения, в том числе от фондов, аффилированных с правительствами разных стран, которые пытались заблокировать приложение.

По словам предпринимателя, представители этих фондов настаивали на покупке части Telegram и угрожали блокировать его в случае отказа.