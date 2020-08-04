В Бейруте растет число жертв взрыва

В ливанской столице Бейруте продолжает расти число жертв разрушительного взрыва, прогремевшего накануне в порту города.

Как заявил глава Минздрава Хамад Хасан, погибшими числятся уже 135 человек, а пострадавшими — около 5 тысяч.

В интервью телеканалу «Аль-Джазира» министр рассказал, что счет пропавшим без вести идет на десятки, а то и на сотни человек. Все они находятся под завалами разрушенных зданий.

Отмечается, что среди погибших и раненых много жертв и детей. В стране объявлен траур и режим чрезвычайного положения.