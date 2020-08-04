Азербайджан выделил Ливану миллион долларов
Кабинет министров принял решение оказать финансовую помощь Ливану. Как сообщает пресс-служба Кабмина, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Учитывая необходимость гуманитарной помощи Ливану для ликвидации последствий трагедии, Министерству иностранных дел было выделено 1 млн долларов США (в манатном эквиваленте) из резервного фонда, предусмотренного в государственном бюджете на 2020 год.
Министерству финансов поручено обеспечить выплату выделенных средств в установленном порядке.