В ОАЭ горит крупный рынок

Популярный городской рынок заполыхал в городе Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отмечается, что пожар случился настолько сильный, что дымом от него заволокло весь город. Расположенную рядом с рынком больницу пришлось эвакуировать.

Полыхает практически вся территория торговых рядов, на месте работают экстренные службы. О пострадавших пока не сообщается.

Отмечается, что рынок, который является популярной достопримечательностью Аджмана, долгое время был закрыт из-за коронавируса.