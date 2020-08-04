Microsoft готова отдать десятки миллиардов долларов за TikTok

Один из претендентов на покупку TikTok у китайской ByteDance — американская Microsoft — готова пойти на сделку. Как сообщает CNBC, ее сумма может составить от 10 до 30 миллиардов долларов.

О конкретной стоимости стороны пока не договорились. Уже согласовано, что в случае покупки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США.

Предполагается, что переговоры будут завершены через несколько недель — к 15 сентября. Именной такой срок обозначили американские власти. В противном случае социальная сеть будет заблокирована в США.