США вводят новое эмбарго против Ирана

США не учли возражения других стран в новом проекте резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Копия текста имеется в распоряжении ТАСС. Дата голосования по документу пока не определена.

Предыдущий вариант документа был передан членам СБ ООН 23 июня. Несмотря на длительные переговоры, а также озвученные возражения ряда стран, новый вариант резолюции мало чем отличается от предыдущего.

Он предлагает "осудить выполненную Ираном атаку в сентябре 2019 года против Саудовской Аравии", "атаки на торговые суда в Ормузском проливе", а также другие преступления, которые Вашингтон приписывает Тегерану.

Документ предлагает запретить всем странам "через их территории или их граждан, а также при использовании их судов и самолетов прямую или непрямую покупку, продажу или передачу Ирану оружия или связанных материалов, за исключением случаев, когда такие поставки авторизованы специальным комитетом [СБ ООН] как минимум за 30-дневный срок и отвечают гуманитарным нуждам".