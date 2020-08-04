В Дагестане снова задержали Курбана Курбанова

"Сегодня в доме у Курбанова прошел обыск, он был доставлен на допрос в Махачкалу, после чего оформлено задержание. Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконном выделении земельных участков", - сообщил источник, не уточнив детали дела.

Сотрудники силовых структур задержали бывшего руководителя Дербентского района Дагестана Курбана Курбанова в рамках уголовного дела о незаконном выделении земельных участков, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

Отметим, Дербентский район — крупнейший муниципальный район на юге Дагестана с населением на 2013 год в 101 тысячу человек. Через территорию района проходят важнейшие транспортные артерии, соединяющие Россию с Азербайджаном.

Курбанов по национальности азербайджанец. Должность главы администрации Дербентского района он занимал с 1998-го по 2014 год. Примечательно, что до этого районом с 1962 года руководил его отец - Саид Курбанов.

Напомним, что чиновник был задержан в 2014 году в период правления Рамазана Абдулатипова. Сотрудниками Следственного комитета России по Республике Дагестан К.Курбанову было вменено превышение должностных полномочий. Позже дело было закрыто.