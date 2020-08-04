Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в 15 миллиардов долларов

Ущерб от мощного взрыва в Бейруте может составить до 15 миллиардов долларов, отметил губернатор города Марван Аббуд.

Ранее он оценил нанесенный столице Ливана ущерб в 3-5 миллиардов долларов.

"Убытки, нанесенные стране, больше, чем было заявлено, и могут составить от 10 до 15 миллиардов долларов", – приводит РИА Новости заявление Аббуда.

Мощный взрыв произошел на территории порта Бейрута в Ливане во вторник вечером. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в бейрутском порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. По последним данным, жертвами взрыва стали как минимум 113 человек, около пяти тысяч пострадали.