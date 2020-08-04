Ульвия Худиева, собкор 22:36

Пандемия коронавируса и введенный в стране карантинный режим создали сложности во всех сферах жизнедеятельности. Со многими трудностями столкнулись и азербайджанские пчеловоды. Одна из основных проблем этой отрасли сегодня в реализации продукции. Обычно каждый год осенью в течение целого месяца в Баку и других городах республики работают выставки-ярмарки меда. За это время пчеловодам в целом удавалось продать минимум 100-120 тонн своей сладкой и целебной продукции. В нынешнем же году ввиду угрозы распространения инфекции такие ярмарки под большим вопросом.

Другой серьезной проблемой для пчеловодческих хозяйств стал значительно сократившийся импорт пчелиных маток и воска, без которых разводить пчел очень трудно. И это тоже связано с пандемией. А меда стало в два раза больше В последние годы государство оказывает местным пчеловодам внимание и поддержку. В частности, на каждую пчелиную семью (улей) предоставляется субсидия в размере 10 манатов в год. Председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадреддин Хасратов сообщил, что после того, как отрасли стали помогать финансово, в регионах страны возрос интерес к пчеловодству. «В стране увеличилось и число пчеловодов, и количество ульев. Если 2-3 года назад в Азербайджане было 250 тысяч пчелиных семей, то сейчас количество ульев медоносных пчел составляет 500 тысяч. Это означает, что увеличилось и производство меда. Еще недавно в год производилось до 2,5 тысячи тонн этой полезной продукции, а сейчас получают почти 6 тысяч тонн», - утверждает Б.Хасратов.

Потребление меда в Азербайджане составляет 5 тысяч тонн в год, уточняет он. И в прежние годы из-за того, что местное производство не могло удовлетворить спрос, мед приходилось импортировать. Сейчас его производство превышает спрос, однако неожиданно возникли проблемы с его реализацией. Двухманатный мед не может быть качественным Председатель Ассоциации пчеловодов также заявил, что из-за рубежа к нам завозится очень много некачественного меда. Но из-за дешевизны его охотно покупают, а наши пчеловоды тем временем несут убытки. Конкурировать с импортными дешевыми фальшивками трудно. А если доходы небольшие, то на развитие хозяйств денег не хватает, а значит отечественное пчеловодство может вернуться на исходные, десятилетней давности позиции. Ассоциация пчеловодов даже обратилась к правительству страны с предложением ввести на определенный срок ограничения на ввоз импортного меда. «В Турции и в Израиле поступили именно так – ограничили объемы импорта меда или даже на несколько месяцев вообще запретили его ввоз в страну. Таким образом обе страны смогли обеспечить интенсивное развитие местного пчеловодства. Ну как, скажите, собранный, расфасованный и преодолевший благодаря предпринимателям тысячи километров мед может стоить всего 2 маната за килограмм? В продаже сейчас есть даже такой, что стоит вообще 1,8 маната за килограмм. И это с учетом отчислений для предпринимателя, который привез его, и маркета, торгующего этой продукцией. Импортируемый мед в основном получают путем опыления тысяч гектаров полей подсолнечника и цветущих растений. Его производителей заботят барыши, а не качество. Но в итоге местный мед продается плохо. Да, меры, предпринимаемые государством для развития пчеловодства, - огромная помощь для нас. Но этот импортируемый дешевый мед остается нашей самой большой головной болью», - сетует председатель Ассоциации пчеловодов.

С полей в горы Еще одна проблема местных производителей меда – чрезмерное обработка полей с разными сельхозкультурами сильными химикатами. Были годы, отмечает Б.Хасратов, когда наши пчелы погибали буквально массово. Некоторые пчеловоды потеряли по 50-100 ульев. «Увещевать хозяев этих полей бесполезно. Порой нешуточные конфликты возникали. Приходится уходить со своими ульями подальше, в леса и горы», - говорит Б.Хасратов. Председатель контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации пчеловодов Шахин Джафарли тоже рассказал haqqin.az о проблемах со сбытом меда. Из-за карантина пчеловоды не могут приезжать в Баку, а в районах покупателей мало, пожаловался он. По словам Ш.Джафарли, у некоторых пчеловодов скопилось по нескольку тонн меда.