Госбюджет: доходы снижаются, расходы растут. Что нас ждет? наш комментарий
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 5 авгутса принял в первом чтении изменения в госбюджет на 2020 год. Правда, это еще не окончательный вариант, но больших изменений ожидать не стоит и можно сделать определенные выводы. Что же нас ожидает в оставшиеся до конца года неполные пять месяцев?
Согласно поправкам, доходы госбюджета на этот год составят 24 млрд 124 млн манатов (спад на 0,1% по сравнению с утвержденным ранее показателем), а расходы - 27 млрд 492,2 млн манатов (рост на 2,2%). Вот так, доходы незначительно уменьшаются, а расходы существенно растут. И, как результат, дефицит госбюджета на текущий год увеличивается на 4,9% ВВП - до 3 млрд 368,2 млн манатов против 2 млрд 760,2 млн манатов ранее утвержденных.
Надо учесть, что доходы госбюджета в результате пересмотра бюджета рассчитаны из цены на нефть в 35 долларов за баррель вместо заложенных в бюджет ранее 55 долларов за баррель. И спад доходов на 0,1% после снижения цен на основной источник доходов на 20 долларов за баррель говорит, что бюджет уже не столь сильно зависит от нефтяного фактора. И действительно в структуре доходов лишь 13 млрд 990 млн манатов или 58% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора. А остальные 42% или 10 млрд 134 млн манатов доходов ожидаются от ненефтяного сектора.
По вполне понятным причинам существенно снижены прогнозы поступлений по линиям Минналогов и Государственного таможенного комитета. Так, объем налогов предусмотрен в размере 7 млрд 190 млн манатов (спад по сравнению с утвержденным ранее прогнозом на 8,7%), а таможенных пошлин - 3 млрд 830 млн манатов (спад на 4,3%). И единственный выход в создавшейся ситуации, естественно, видится в увеличении трансфертов в госбюджет из Госнефтефонда. Объем трансфертов на 2020 год планируется увеличить до 12 млрд 200 млн манатов (рост на 7,5% по сравнению с утвержденным ранее показателем). Ну, а доходы из прочих источников настолько незначительны, что на них особо останавливаться и не стоит.
А вот расходы, наоборот, заслуживают повышенного внимания. Так, расходы на здравоохранение планируется увеличить на 25,4% - до 1 млрд 716,6 млн манатов. И никто против этого возразить не может – коронавирус требует жертв. На 60% или до 480 млн манатов возросли средства Резервного фонда президента. И это вполне понятно, главе государства для оперативного решения отдельных проблем, а их в условиях пандемии больше, чем надо, нужно больше мобильных средств. Огромный ущерб, который уже нанесла и еще нанесет стране эпидемия, меры для минимизации их последствий требуют соответствующих реформ, и не только в экономике, но и прочих сферах. А это тоже требует немалых дополнительных расходов, которые возросли на 18% - до 1 млрд 231,08 млн манатов.
Кроме того, согласно поправкам, из-за COVID-19 дополнительно 369 млн манатов будет направлено на сферу здравоохранения, 238 млн манатов - на социальную защиту населения, 136,6 млн манатов - на поддержку государственных компаний, 100 млн манатов - на поддержку бизнеса. Таким образом, дополнительное финансирование по этим 4 направлениям составит 843,6 млн манатов или $496,2 млн.
В целом же в результате пересмотра госбюджета объем дополнительного финансирования по различным направлениям составит 1 млрд 371,5 млн манатов, в том числе, 465 млн манатов на повышение обороноспособности страны. Сумма могла бы оказаться непосильной для страны, но параллельно планируется экономия по другим статьям расходов госбюджета на 774 млн манатов. В результате потребуется несколько меньший объем средств для финансирования дополнительных мероприятий. Государство использует все имеющиеся в распоряжении резервы. «В том числе используются оставшиеся с прошлых лет резервы государственного Фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения. Мы, в отличие от других государств, не обращаемся за кредитами. Эти ресурсы также правильно управляются», - сказал министр финансов Самир Шарифов.
Министр также подчеркнул, что президент Ильхам Алиев поставил перед правительством новые требования. Он сказал, что одной из основных проблем, связанных с социально-экономической ситуацией, является неопределенность ситуации. Сегодня никто не может предсказать, сколько продлится болезнь и как она повлияет на образ жизни людей. Правительство считает, что в экономике должны быть созданы гибкие финансовые буферы для предотвращения потенциальных угроз. С предлагаемыми изменениями в бюджет также было принято во внимание, что растущие расходы в стране не наносят ущерба макроэкономической стабильности.
В результате превентивных мер, предпринятых государством, удалось существенно предотвратить углубление негативных процессов в экономике Азербайджане, вызванных пандемией коронавируса. Поэтому население Азербайджана не так сильно ощутило ее последствия, как во многих других странах. Однако, несмотря на это, до сих пор остаются определенные угрозы, что в основном связано с сокращением доходов госбюджета. Прогнозируется снижение налога на прибыль и таможенных пошлин от нефтяного сектора. Общее сокращение оценивается в 890 млн манатов. Также прогнозируется снижение доходов Госнефтефонда. И в сложившейся сложной ситуации правительство предусматривает не сокращение расходов, а их увеличение, чтобы предотвратить негативные процессы. Насколько это верно?
Конечно же, верно. Кому придет в голову сокращать социальные расходы в столь сложной ситуации. К тому же есть ведь у нас такой мощный финансовый буфер, как Госнефтефонд. Правда, по его поводу давно идут дискуссии. Послушать одних, так от фонда давно уже ничего не осталось бы. Другие эмоционально убеждают, мол, эти средства надо оставить будущим поколениям. Но политическое руководство страны, несмотря на критику и справа, и слева, выбрало золотую середину. И эта позиция себя оправдала. С одной стороны, без трансфертов из Госнефтефонда мы не смогли бы достичь нынешнего благосостояния. С другой стороны, истратив все его средства в прошлом, мы не смогли бы сегодня исправить возникшую форс-мажорную ситуацию. И все это делается своими силами, правительство Азербайджане не обращается за помощью к кому-либо.
А тем, которые с недоверием относятся к планам правительства, хотелось бы напомнить недавний случай. Когда в апреле-мае ситуация с нефтью была еще более напряженной, и цена на нее упала до угрожающих 13 долларов за баррель, многие тоже предсказывали конец азербайджанскому правительству. Мол, кроме нефти у нас ничего нет, скоро страну накроет волна недовольства. Но команда президента Алиева предприняла определенные шаги по снижению негативного влияния этого процесса на экономику страны. И тогда сроки и формы пандемии никто предсказать не мог, но своевременно принятые решения предотвратили негативные явления в экономике. Сегодня же ситуация менее опасна, а меры принимаются более серьезные. Предсказать итог не составляет труда.