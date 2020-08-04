Мамед Эфендиев, отдел экономики 22:41

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 5 авгутса принял в первом чтении изменения в госбюджет на 2020 год. Правда, это еще не окончательный вариант, но больших изменений ожидать не стоит и можно сделать определенные выводы. Что же нас ожидает в оставшиеся до конца года неполные пять месяцев? Согласно поправкам, доходы госбюджета на этот год составят 24 млрд 124 млн манатов (спад на 0,1% по сравнению с утвержденным ранее показателем), а расходы - 27 млрд 492,2 млн манатов (рост на 2,2%). Вот так, доходы незначительно уменьшаются, а расходы существенно растут. И, как результат, дефицит госбюджета на текущий год увеличивается на 4,9% ВВП - до 3 млрд 368,2 млн манатов против 2 млрд 760,2 млн манатов ранее утвержденных.

Надо учесть, что доходы госбюджета в результате пересмотра бюджета рассчитаны из цены на нефть в 35 долларов за баррель вместо заложенных в бюджет ранее 55 долларов за баррель. И спад доходов на 0,1% после снижения цен на основной источник доходов на 20 долларов за баррель говорит, что бюджет уже не столь сильно зависит от нефтяного фактора. И действительно в структуре доходов лишь 13 млрд 990 млн манатов или 58% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора. А остальные 42% или 10 млрд 134 млн манатов доходов ожидаются от ненефтяного сектора. По вполне понятным причинам существенно снижены прогнозы поступлений по линиям Минналогов и Государственного таможенного комитета. Так, объем налогов предусмотрен в размере 7 млрд 190 млн манатов (спад по сравнению с утвержденным ранее прогнозом на 8,7%), а таможенных пошлин - 3 млрд 830 млн манатов (спад на 4,3%). И единственный выход в создавшейся ситуации, естественно, видится в увеличении трансфертов в госбюджет из Госнефтефонда. Объем трансфертов на 2020 год планируется увеличить до 12 млрд 200 млн манатов (рост на 7,5% по сравнению с утвержденным ранее показателем). Ну, а доходы из прочих источников настолько незначительны, что на них особо останавливаться и не стоит. А вот расходы, наоборот, заслуживают повышенного внимания. Так, расходы на здравоохранение планируется увеличить на 25,4% - до 1 млрд 716,6 млн манатов. И никто против этого возразить не может – коронавирус требует жертв. На 60% или до 480 млн манатов возросли средства Резервного фонда президента. И это вполне понятно, главе государства для оперативного решения отдельных проблем, а их в условиях пандемии больше, чем надо, нужно больше мобильных средств. Огромный ущерб, который уже нанесла и еще нанесет стране эпидемия, меры для минимизации их последствий требуют соответствующих реформ, и не только в экономике, но и прочих сферах. А это тоже требует немалых дополнительных расходов, которые возросли на 18% - до 1 млрд 231,08 млн манатов. Кроме того, согласно поправкам, из-за COVID-19 дополнительно 369 млн манатов будет направлено на сферу здравоохранения, 238 млн манатов - на социальную защиту населения, 136,6 млн манатов - на поддержку государственных компаний, 100 млн манатов - на поддержку бизнеса. Таким образом, дополнительное финансирование по этим 4 направлениям составит 843,6 млн манатов или $496,2 млн. В целом же в результате пересмотра госбюджета объем дополнительного финансирования по различным направлениям составит 1 млрд 371,5 млн манатов, в том числе, 465 млн манатов на повышение обороноспособности страны. Сумма могла бы оказаться непосильной для страны, но параллельно планируется экономия по другим статьям расходов госбюджета на 774 млн манатов. В результате потребуется несколько меньший объем средств для финансирования дополнительных мероприятий. Государство использует все имеющиеся в распоряжении резервы. «В том числе используются оставшиеся с прошлых лет резервы государственного Фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения. Мы, в отличие от других государств, не обращаемся за кредитами. Эти ресурсы также правильно управляются», - сказал министр финансов Самир Шарифов.

Министр также подчеркнул, что президент Ильхам Алиев поставил перед правительством новые требования. Он сказал, что одной из основных проблем, связанных с социально-экономической ситуацией, является неопределенность ситуации. Сегодня никто не может предсказать, сколько продлится болезнь и как она повлияет на образ жизни людей. Правительство считает, что в экономике должны быть созданы гибкие финансовые буферы для предотвращения потенциальных угроз. С предлагаемыми изменениями в бюджет также было принято во внимание, что растущие расходы в стране не наносят ущерба макроэкономической стабильности. В результате превентивных мер, предпринятых государством, удалось существенно предотвратить углубление негативных процессов в экономике Азербайджане, вызванных пандемией коронавируса. Поэтому население Азербайджана не так сильно ощутило ее последствия, как во многих других странах. Однако, несмотря на это, до сих пор остаются определенные угрозы, что в основном связано с сокращением доходов госбюджета. Прогнозируется снижение налога на прибыль и таможенных пошлин от нефтяного сектора. Общее сокращение оценивается в 890 млн манатов. Также прогнозируется снижение доходов Госнефтефонда. И в сложившейся сложной ситуации правительство предусматривает не сокращение расходов, а их увеличение, чтобы предотвратить негативные процессы. Насколько это верно?