Трамп обвинил «марксистов» в организации протестов

Движение в защиту расовой справедливости Black Lives Matter вновь подверглось резкой критике со стороны президента США Дональда Трампа.

Он повторил тезис о том, что организаторы двухмесячных протестов «не желают добра Америке» и являются «марксистской группировкой».

Связь активистов с немецким философом Карлом Марксом президент объяснять не стал, однако отметил, что сомневается в «респектабельности» протестного движения.

«Первой акцией Black Lives Matter стал марш по улицам с криком „Свиньи в одеялах — их следует жарить, как бекон“. Это определение демонстранты адресовали полиции. И вдруг неожиданно для всех они стали такими респектабельными. А они просто марксисты», — цитирует Трампа Fox News.

Предположительно, связь с марксистами появилась из-за антиполицейских настроений и популистских лозунгов активистов.