США пообещали выяснить причину взрыва в Ливане
Глава Минобороны США Марк Эспер заявил о намерении страны выяснить все обстоятельства страшного взрыва в Ливане.
По его словам, большинство верят в версию о несчастном случае, однако США озвучат свои выводы только после сбора полной информации.
Кроме того, США уже заявили правительству Ливана о готовности оказать необходимую гуманитарную и медицинскую помощь.
С аналогичным заявление выступил и глава Госдепа США Майк Помпео, который переговорил по телефону с премьером Ливана Хасаном Диабом.
«Госсекретарь подтвердил наше твердое намерение помочь ливанскому народу, который имеет дело с последствиями этого ужасного происшествия», — гласит сообщение Госдепартамента.