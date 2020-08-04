США пообещали выяснить причину взрыва в Ливане

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил о намерении страны выяснить все обстоятельства страшного взрыва в Ливане.

По его словам, большинство верят в версию о несчастном случае, однако США озвучат свои выводы только после сбора полной информации.

Кроме того, США уже заявили правительству Ливана о готовности оказать необходимую гуманитарную и медицинскую помощь.

С аналогичным заявление выступил и глава Госдепа США Майк Помпео, который переговорил по телефону с премьером Ливана Хасаном Диабом.

«Госсекретарь подтвердил наше твердое намерение помочь ливанскому народу, который имеет дело с последствиями этого ужасного происшествия», — гласит сообщение Госдепартамента.