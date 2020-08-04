Мэр Москвы: Ограничения из-за коронавируса сохранятся еще несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в городе будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.

"О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Но представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина — без. Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо все отменять, все ограничения. Мы и не отменяем, и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть, и месяцы".

Строгие ограничения, введенные в городе на фоне пандемии COVID-19, начали постепенно снимать с начала лета. Так, 9 июня власти отменили режим пропусков и самоизоляции, открылись парикмахерские, салоны красоты, в полном объеме заработал каршеринг.