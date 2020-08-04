Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 00:47

«Шоу должно продолжаться», - пел Фредди Меркьюри. Войны, ураганы, торнадо, наводнения, лесные пожары и даже, не приведи Господи, террористические акты не должны были привести в этой стране к отмене главного события, которое происходило раз в четыре года - конвента, партийного съезда, на котором незадолго до выборов объявлялось имя кандидата в президенты от каждой партии. Так было всегда - Америка исключительно консервативная страна, здесь привыкли к политическим шоу, с запуском воздушных шаров, целованием детей, громогласным объявлением имени героя, который, конечно же, будет стоять за трибуной в компании со счастливой улыбающейся супругой и нарядными детьми.

Но сейчас этого не будет. Кандидат от демократов Джо Байден только что сообщил, что он не поедет на конвент, который должен был проходить в городе Милуоки, что в штате Висконсин, с 17 по 24 августа. А раз так, то туда вообще никто не поедет, зачем же проводить съезд и тратить деньги, если не будет главного персонажа. Вместо этого Байден будет провозглашен кандидатом в своем родовом поместье в городе Уилмингтон, что в штате Делавер. Это сообщение поступило буквально через пару часов после того, как президент Дональд Трамп также отменил съезд республиканцев. Сначала он планировался в городе Шарлотта, что в Северной Каролине, потом в Джексонвилле, во Флориде. Но нет - Трампа теперь номинируют на Южной Лужайке Белого дома, так сказать, не отходя от кассы. Какими бы ни были резоны, конечно же, опасение за жизнь и здоровье соотечественников в разгар пандемии, Трамп оказал отличную услугу Байдену. Команда последнего, судя по многочисленным сигналам всерьез опасалась, что их кандидат не выдержит нескольких дней съезда, в течение которых ему нужно было бы быть постоянно на виду. А провозгласить его кандидатом на лужайке рядом с домом или еще лучше - в подвале, где Байден провел последние месяцы из-за угрозы заразиться коронавирусом – самое оно.