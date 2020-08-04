Байден молча хочет стать президентом наша корреспонденция
«Шоу должно продолжаться», - пел Фредди Меркьюри. Войны, ураганы, торнадо, наводнения, лесные пожары и даже, не приведи Господи, террористические акты не должны были привести в этой стране к отмене главного события, которое происходило раз в четыре года - конвента, партийного съезда, на котором незадолго до выборов объявлялось имя кандидата в президенты от каждой партии. Так было всегда - Америка исключительно консервативная страна, здесь привыкли к политическим шоу, с запуском воздушных шаров, целованием детей, громогласным объявлением имени героя, который, конечно же, будет стоять за трибуной в компании со счастливой улыбающейся супругой и нарядными детьми.
Но сейчас этого не будет. Кандидат от демократов Джо Байден только что сообщил, что он не поедет на конвент, который должен был проходить в городе Милуоки, что в штате Висконсин, с 17 по 24 августа. А раз так, то туда вообще никто не поедет, зачем же проводить съезд и тратить деньги, если не будет главного персонажа.
Вместо этого Байден будет провозглашен кандидатом в своем родовом поместье в городе Уилмингтон, что в штате Делавер.
Это сообщение поступило буквально через пару часов после того, как президент Дональд Трамп также отменил съезд республиканцев. Сначала он планировался в городе Шарлотта, что в Северной Каролине, потом в Джексонвилле, во Флориде. Но нет - Трампа теперь номинируют на Южной Лужайке Белого дома, так сказать, не отходя от кассы.
Какими бы ни были резоны, конечно же, опасение за жизнь и здоровье соотечественников в разгар пандемии, Трамп оказал отличную услугу Байдену. Команда последнего, судя по многочисленным сигналам всерьез опасалась, что их кандидат не выдержит нескольких дней съезда, в течение которых ему нужно было бы быть постоянно на виду. А провозгласить его кандидатом на лужайке рядом с домом или еще лучше - в подвале, где Байден провел последние месяцы из-за угрозы заразиться коронавирусом – самое оно.
Любопытна, однако, первая реакция крупнейших американских газет. Washington Post, конечно же, критикует Трампа, который «отказался от многолетних традиций и президентских норм, проводящих четкое различие между исполнением президентом своих обязанностей и участием в избирательной кампании». А что касается Байдена, то он, разумеется, абсолютно прав - нельзя рисковать жизнью многочисленных сторонников, агентов безопасности, представителей СМИ и всех прочих.
Но за всем этим скрывается главное. Демократы не хотят выпускать своего кандидата на публику. Он едва прошел дебаты на праймериз, то и дело сбиваясь с темы и начиная рассуждать, когда речь шла о важнейших проблемах страны, о том, как еще в детстве боролся с заиканием. А что мог отчебучить кандидат на съезде в прямом эфире никто даже представить себе не может.
Фортуна благоволит к Байдену. Кошмар коронавируса спас его до поры до времени от необходимости часто выходить из подвала дома, что грозило самыми неприятными последствиями. Вот и сейчас все складывается замечательно - съезд отменили и ему не надо никуда ехать.
Но остается проблема - что делать с дебатами, которых будет целых три и агрессивный нахрапистый Трамп может порвать на них Байдена как тряпичную куклу. Многие из активистов-демократов начали говорить о том, что эти дебаты Байдену и не нужны вовсе (эту идею озвучил бывший пресс-секретарь Билла Клинтона Джо Локхарт). Мол, зачем Байдену встречаться на ринге с Трампом, который постоянно врет и искажает факты.
Но это было бы уже слишком - нация убедилась бы в том, о чем говорят республиканцы - что у Байдена начальная стадия болезни Альцгеймера и он физически неспособен к публичным дебатам в прямом эфире. И избирательная команда кандидата решила: будь что будет.
Но политические оппоненты настаивают: а проходили ли вы, мистер Байден, когнитивный тест? (на нем определяются умственные способности человека, его память, логика, способность принимать решения и многое другое). «Я не проходил никакого такого теста, - сказал Байден на встрече с членами Ассоциации темнокожих журналистов. - Какого черта я должен проходить какой–то тест? Они что, хотели спросить меня, принимаю ли я кокаин или нет?»
На той же встрече Байден сказал, что он с нетерпением ждет возможности сесть или встать рядом с президентом и подискутировать с ним.
Возможно, великий Фредди Меркьюри все же был прав - шоу будет продолжено.