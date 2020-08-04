Главный инфекционист США недоволен тестированием на коронавирус

Нынешние сроки выдачи пациентам в США результатов анализов на новый коронавирус неприемлемо велики, идеальный вариант - 10 минут. Такое мнение высказал в среду в интервью телекомпании Си-эн-эн директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Сейчас тесты проводятся, чтобы установить, заражено ли лицо и с кем оно контактировало прежде. В некоторых случаях с этим не возникает проблем, однако интервал времени между взятием анализов и выдачей результатов исключает саму причину, по которой мы сдаем анализы. Нам придется исправить такое положение дел", - отметил главный инфекционист страны.