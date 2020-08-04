Эйнулла Фатуллаев 05:08

Накануне легендарная западная правозащитная организация Amnesty International – да-да, именно та самая броневая, революционная, прорывавшая алый Железный Занавес, образуя бреши в брежневской обороне, - выступила с заявлением о ситуации в азербайджанской оппозиции. Если быть более корректным, говоря об оппозиционности в Азербайджане западные институты подразумевают нацдеков и примкнувшую к ним группу выдворенных из власти ренегатов-экс-апологетов, избравших необольшевистскую идейно-политическую платформу. Нацдеки-фронтисты публично призывают трансформировать войну национальную в войну гражданскую. Но сегодня Amnesty International выставляет необольшевистскую силу, которая не скрывает своей злобной классовой ненависти, в ипостаси миролюбивого гандистского движения сопротивления.

Хотя, впервые западные правозащитники допустили справедливую оговорку – «остатки азербайджанской оппозиции». Речь идет именно об остатках - рудиментах былого национал-демократического движения. Даже западная политическая мысль озвучивает непреложность истины – оппозиционное движение в Азербайджане, в отличие от протестной волны в эсенговье, не смогло завоевать поддержки широких народных масс. Отрешенная, конвульсивная оппозиция теряет последние манипулятивные нити управления общественным мнением и влияния на общественное сознание. Но Запад вопрошает – чем же объяснить аресты мятежных фронтистов?! Справедливым ретрибутивизмом, наказанием пропорциональным преступлению. Остатки оппозиции, выражаясь терминологией западных правозащитников, беспрестанно призывают общество к организации насильственного свержения власти. Причем используя все порочные средства и доступные аморальные методы – от вспышек на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск до естественных последствий вызванного пандемией карантина-коронарежима. Открыто звучат призывы добиться усугубления военных действий в Карабахе, как эффективного рычага превращения войны в гражданское противостояние. Однажды, в далеком 1992-ом году эти же красно-коричневые воспользовались первой эскалацией боевых действий, раскачивая внутриполитическую стабильность пораженческими настроениями и усилением собственного влияния среди войсковых частей. Однажды, в далеком 1992-ом году это же необольшевистское чудовище, инспирировав панику и разброд в прифронтовых населенных пунктах, обратило гнев людей против легитимной власти, добившись ее насильственного свержения. Та же политическая сила, точнее оставшийся жалкий клочок в лице аморфного НФА и плачевного НацСовета, призывает сделать все возможное для обострения и нагнетания ситуации во время пандемии.

Причем впервые оппозиционные лидеры открытым текстом выражают свою неприязнь к народу, отождествляя свой родной народ с замызганной чернью. В соцсети появился новый видеосюжет с очередного заседания НацСовета. Вы только прислушайтесь и задумайтесь над откровениями экс-депутата Гюльтекин Гаджиевой. Ее выступление и призывы – неистовый цинизм, политическое растление, крайняя безнравственность. Не побоюсь этих слов – но это преступление против собственного народа в угоду безбожных и бессовестных политических целей. Гюльтекин Гаджиева открыто заявляет: «В стране растет недовольство людей. Поэтому не стоит беспокоиться из-за строгости режима карантина в стране. Это нам выгодно. Продление этих строгих правил однозначно и полностью отвечает нашим интересам. Люди сидят в квартирах, они безработные, и их недовольство растет. Надо этому радоваться! Наоборот, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы Ильхам Алиев продлевал карантин. Используя эту ситуацию, мы должны схватить за шкирку властей. Повторяю, это однозначно в наших интересах». Сказанное Г.Гаджиевой – обыкновенный фашизм. Призыв к провокации и «хрустальной ночи»! Обратите внимание на маниакальную жестокость женщины, матери, дочери в отношении собственного народа! Народ голоден? Народ болен? Так прекрасно, это же в наших политических интересах. Народ без работы? Радоваться надо. У нас блестящий шанс схватить за шкирку власть предержащих. В стране бушует карантин из-за коронавируса? Так надо всячески стараться, чтобы эта зараза поглубже засела в нашем обществе!