На границе Таджикистана и Киргизии снова стреляют: есть жертва

Сегодня рано утром на исфаринском участке государственной границы Таджикистана с Киргизией произошел вооруженный инцидент. Причины и подробности пока неизвестны.

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Киргизии, сообщает, что военнослужащий ГПС Киргизии получил огнестрельное ранение в результате инцидента на киргизско-таджикском участке государственной границы.

Таджикское агентство Asia-Plus со ссылкой на пресс-центр Погранвойск Государственного комитета национальной безопа́сности Таджикистана сообщает, что от пули, выпущенной из охотничьего ружья со стороны неизвестных лиц, получил огнестрельное ранение начальник заставы «Куктош» погранвойск Киргизии старший лейтенант Шер Кабиров. Позже недалеко от места инцидента от полученного пулевого ранения погиб 65-летний гражданин Таджикистана Вохид Ваххобов.

В сообщении таджикской погранслужбы говорится, что на месте инцидента работает совместная комиссия, в которую вошли представители двух государств.