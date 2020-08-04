Министерство внутренних дел Турции приступило в четверг к проведению самой масштабной проверки соблюдения противоэпидемических правил во всей стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

"Мы проведем по всей Турции самую масштабную проверку, которую мы когда-либо устраивали в рамках борьбы с эпидемией", - написал на своей странице глава МВД Сулейман Сойлу.

Под проверку подпадут рынки и магазины, бизнес и предприятия, торговые центры, рестораны, кафе, общественный транспорт, такси, дороги.