Facebook впервые удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал аккаунт

Удаленный пост главы Белого дома содержал фрагмент его интервью программе Fox&Friends телеканала Fox News, говорится в сообщении. В ходе интервью Трамп заявил, что дети "почти неуязвимы" к COVID-19. Facebook впервые удалила пост действующего президента США из-за недостоверной информации о COVID-19.

Впоследствии из-за этого же видео сеть микроблогов Twitter заблокировала акаунт Трампа.

Представитель предвыборного штаба Трампа Кортни Парелл заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства. "Сотрудник Twitter, которая объяснила, почему деятельность нашего аккаунта был приостановлена, также является бывшим пресс-секретарем сенатора Камалы Харрис. Еще один день, еще одно проявление вопиющего предвзятого отношения Кремниевой долины к этому президенту, где правила соблюдаются только в одном направлении", - заявила Парелл.

Она также подчеркнула, что социальные медиакомпании не являются арбитрами истины. По ее словам, президент лишь констатировал тот факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу.