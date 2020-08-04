Найдено слабое место коронавируса

Ученые из Университета штата Канзас (США) успешно протестировали терапевтическое средство против коронавируса. Об этом сообщается на сайте научного издания Science Daily, пишет «Лента.ру».

Выяснилось, что 3С-подобная протеаза, известная как 3CLpro, является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. Ученые использовали найденные ингибиторы протеаз на лабораторных мышах, зараженных коронавирусом MERS. В результате нацеленное на слабое место инфекционного заболевания терапевтическое средство остановило репликацию вируса.

По словам ученых, набор лекарственных средств позволяет блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2, распространенных среди людей. Описанные в эксперименте препараты были запатентованы и лицензированы компанией Cocrystal Pharma. Специалисты заявили, что необходимо проверить эффективность лекарственных средств на людях.

В июле американские ученые обнаружили несколько потенциальных препаратов против SARS-CoV-2, которые способны подавить репликацию коронавируса в клетках человека. В частности, используемый против гепатита C боцепревир и антивирусный препарат GC-376 показали эффективность против вирусной протеазы Mpro, которая играет ключевое значение при размножении коронавируса.