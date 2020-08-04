В японской Хиросиме состоялась памятная церемония, посвященная 75-летию атомного удара по городу, который нанесли США.

Тогда в результате бомбардировки погибли 140 тысяч человек, при том что в городе проживало около 350 тысяч жителей.

6 августа церемонии в Хиросиме проводятся каждый год, однако на этот раз их масштаб был значительно меньшим из-за пандемии коронавируса, передает BBC.

Японское агентство «Киодо», сообщает, что ровно в 08:15 по местному времени - точно в момент взрыва бомбы 75 лет назад - по всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола.

В ходе ежегодной памятной церемонии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи призвал мировые страны «отвергнуть эгоцентричный национализм и объединиться против всех угроз».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении призвал мир отказаться от ядерного оружия. «Международное сообщество должно вместе двигаться к достижению единой цели - созданию мира без ядерного оружия», - отметил он. Глава японского правительства подчеркнул, что «трагедии, которые обрушились на жителей Хиросимы и Нагасаки, никогда не должны повториться», передает ТАСС.