Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки в Хиросиме видео
В японской Хиросиме состоялась памятная церемония, посвященная 75-летию атомного удара по городу, который нанесли США.
広島に原爆が投下された8:15に黙とうが捧げられましたhttps://t.co/8ZLreMp6vZ— ニコニコニュース (@nico_nico_news) August 6, 2020
戦後75年をむかえた広島市で平和記念式典が行われました。
安倍総理も出席するなか、原爆死没者の霊を慰め世界恒久平和の実現を祈念した黙とうが捧げられました。#広島 #原爆の日 pic.twitter.com/kmkoKQbVy9
Тогда в результате бомбардировки погибли 140 тысяч человек, при том что в городе проживало около 350 тысяч жителей.
6 августа церемонии в Хиросиме проводятся каждый год, однако на этот раз их масштаб был значительно меньшим из-за пандемии коронавируса, передает BBC.
Японское агентство «Киодо», сообщает, что ровно в 08:15 по местному времени - точно в момент взрыва бомбы 75 лет назад - по всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола.
В ходе ежегодной памятной церемонии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи призвал мировые страны «отвергнуть эгоцентричный национализм и объединиться против всех угроз».
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении призвал мир отказаться от ядерного оружия. «Международное сообщество должно вместе двигаться к достижению единой цели - созданию мира без ядерного оружия», - отметил он. Глава японского правительства подчеркнул, что «трагедии, которые обрушились на жителей Хиросимы и Нагасаки, никогда не должны повториться», передает ТАСС.