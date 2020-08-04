В мире почти 19 миллионов заражений COVID-19

По состоянию на утро четверга, 6 августа, в мире зафиксировано более 18,9 миллионов случаев коронавируса. Соответствующие данные указаны на сайте Worldometer.

Отмечается, что в целом заболели 18 млн 976 тыс. человек. Из них 711 тыс. 220 - летальные, 12 млн 165 тысяч человек выздоровели. Еще 1%, или 65 тысяч 543 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (4 млн 973 тыс.), Бразилия (2 млн 862 тыс.) и Индия (1 млн 963 тыс.).