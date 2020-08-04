В поместье Трампа проникли подростки с автоматом

Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.

В полиции отметили, что инцидент произошел 31 июля. Трое 15-летних подростков при приближении полицейской машины попытались скрыться на автомобиле. Уходя от погони, они наткнулись на вторую патрульную машину, после чего покинули автомобиль и перелезли через ограду Мар-а-Лаго, передает РБК.

По словам Огродника, подростки не знали, где они оказались: «Они не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться».

Полиция с помощью вертолета и служебной собаки вскоре обнаружила нарушителей. К тому времени они успели выбросить рюкзак с АК-47 с 14 патронами. Молодые люди утверждают, что автомат им не принадлежал и был найден случайно. Подростков взяли под стражу, они ожидают решения суда.

Это не первый подобный инцидент в Мар-а-Лаго. В конце января полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в поместье Трампа.