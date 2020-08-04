Назван неожиданный фактор смертельного исхода от COVID-19

Температура тела 35,5°C и ниже при начальной стадии коронавируса может стать фактором тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк).

По данным ученых, из этой группы заболевших умирают 44%.