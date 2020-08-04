ВОЗ назвала катастрофой возвращение болельщиков на стадионы

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сказал, что в таких обстоятельствах может быть «катастрофой» проведение матчей с десятками тысяч людей на стадионах: «Большие толпы — 40 000, 50 000, 60 000 человек… Представьте себе все проблемы, которые у нас есть сейчас со всеми этими увеселительными заведениями. Вы сведете все это в четырех-пятичасовой опыт, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте в одно место и принимают участие в матче, а затем все последующие социальные аспекты. Это может быть катастрофой».

Отвечая на вопрос в соцсетях о возможной дате возобновления крупных спортивных мероприятий, Райан сказал, что это невозможно предсказать. «Мы не знаем», — сказал ирландский эпидемиолог: «Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей. Мы все хотим, чтобы наш спорт вернулся. Нам просто нужно быть немного осторожнее».

Олимпийские игры в Токио-2020 и Евро-2020 были перенесены на следующий год, а крупные футбольные соревнования, такие как Лига чемпионов, АПЛ, Бундеслига, были вынуждены проводить матчи за закрытыми дверями.